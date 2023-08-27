Клопп выиграл тренерскую дуэль у Хау в 11-й раз подряд – это рекорд АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в рамках английской Премьер-лиги одержал 11 побед подряд в противостоянии с командами Эдди Хау. Это самая длинная серия в истории турнира, когда один тренер побеждал другого тренера, сообщает Opta.

Напомним, сегодня, 27 августа, состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» Эдди Хау и «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон. Спустя три минуты за фол последней надежды с поля был удалён защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 82-й минуте мерсисайдцы сумели восстановить равенство: отличился Дарвин Нуньес, откликнувшийся на передачу Диогу Жоты. Спустя 11 минут Нуньес оформил дубль, позволив своей команде впервые повести в счёте. Матч так и закончился — победа «Ливерпуля» со счётом 2:1.