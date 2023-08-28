Глушаков: тренируюсь по два раза в день семь дней в неделю, чтобы продолжить карьеру в РПЛ

Российский футболист, бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что намерен продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, а участие в медиалиге рассматривает в качестве хорошей возможности поддерживать игровую форму.

«Всем привет. Я хочу расставить точки. Там пишут, что я «ушёл в медиафутбол».

Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

А спарринг-партнёры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.

Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках».

Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Сосин, болельщики.

А ещё есть Smart Recovery, где профессионалы помогали с восстановлением в сборной и в «Спартаке». Не у всех клубов РПЛ есть такая возможность.

Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению проф карьеры. Короче, нас не сломать», – написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно хавбек провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.