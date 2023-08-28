«Наконец-то избавились от грубияна». Фанаты «ПСЖ» вывесили банер о Неймаре

Болельщики «ПСЖ» во время матча третьего тура Лиги 1 против «Ланса» (3:1) вывесили баннер, посвящённый бывшему футболисту парижского клуба Неймару, который перешёл в «Аль-Хилаль», сообщает Foot Mercato,

«Наконец-то избавились от грубияна», — написали фанаты на баннере.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с клубом, по которому суммарно получит около € 300 млн.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов.