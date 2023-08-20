В чемпионате Саудовской Аравии стало на одну суперзвезду больше. Бразилец отнимет все лавры у француза и португальца?

Неймар зажжёт в «Аль-Хиляле»! Малкому хорошо, а Роналду и Бензема — плохо

Этим летом многие известные футболисты перебрались в клубы из Саудовской Аравии. Среди таковых оказался и Неймар. Он заявил, что принял решение покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Аль-Хилялю» для того, чтобы помочь местной лиге расти ещё быстрее, а также принять новый вызов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сообщается, что бразилец подписал двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн, без опции дальнейшего продления контракта. Однако его зарплата может вырасти до потенциальных € 400 млн к 2025 году с учётом возможных бонусов и коммерческих сделок.

Эффект Неймара

Клуб из Эр-Рияда заплатил за форварда € 90 млн. Немало, но затраты уже начали окупаться. Переход бразильца вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков «Аль-Хиляля». По информации СМИ, сотрудники магазинов команды ежедневно наносят фамилию Неймара на 1200 клубных футболок. Покупатели вынуждены ждать свой экземпляр по пять дней.

В Саудовской Аравии от трансфера Неймара ожидают многого. Обладающий неординарной техникой нападающий неоднократно номинировался на «Золотой мяч» и даже дважды занимал третье место в итоговом голосовании. Он обладает невероятным талантом и мастерством.

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Однако в Саудовской Аравии бразильцу будет непросто. И дело не в том, что уровень местной лиги вырос из-за летних трансферов. Здесь довольно популярен жёсткий контактный футбол. Игроки не стесняются идти в стыки и борьбу. Для 31-летнего форварда это может стать большой проблемой. К слову, он ещё не выходил на поле, а уже, судя по информации источника, получил травму.

Неймару нужно быть аккуратным

31-летний футболист вполне мог бы попылить ещё пару лет в составе какого-нибудь гранда. В 20 матчах в минувшем розыгрыше чемпионата Франции он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Если бы не жуткая травма, бразилец наверняка забил бы ещё больше.

За последние шесть сезонов Неймар попадал в лазарет целых 25 раз. Из-за повреждений он пропустил без малого два календарных года. Гарантий, что в чемпионате Саудовской Аравии будет лучше, нет. Бразилец доказал наглядно, что травмы не оставят его в покое. Тренер клуба утверждает, что дебют Неймара откладывается на неопределённый срок из-за повреждения.

Неймар навяжет конкуренцию Бензема и Роналду.

Если отбросить момент с травматичностью, то у бразильца есть все шансы стать самым результативным игроком чемпионата Саудовской Аравии. Во-первых, он моложе главных претендентов на данное звание — Карима Бензема и Криштиану Роналду. Во-вторых, настрой Неймара очень зависим от поддержки болельщиков.

В «ПСЖ» у нападающего сложились очень плохие отношения с фанатами. Из-за этого он не всегда демонстрировал всё, на что способен. Зато в национальной команде любовь болельщиков к Неймару безгранична. Взамен за это они получали от футболиста шикарную игру и потрясающую результативность.

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Несмотря на далеко не лучшую физическую форму, в 10 матчах квалификации ЧМ-2022 Неймар забил восемь голов и отдал столько же результативных передач. Поддержка от поклонников «Аль-Хиляля» уже чувствуется. 1200 проданных футболок каждый день говорят о многом. Думается, бразилец их не разочарует.

Поставить на то, что Неймар в сезоне-2023/2024 в чемпионате Саудовской Аравии забьёт больше 18.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Ставка но то, что он отдаст больше 11.5 результативной передачи, принимается с коэффициентом 1.85.

Также можно сделать ставку на то, что форвард забьёт в сезоне-2023/2024 в чемпионате Саудовской Аравии больше 1.5 мяча со штрафных — 1.85. В «Аль-Хиляле» нет более техничного исполнителя стандартов. Когда-то бразилец конкурировал с Лионелем Месси за право исполнить штрафной. Думаем, он вспомнит былые времена.

Малком составит Неймару хорошее подспорье

В «Аль-Хиляле» собрался отменный подбор игроков. Тут и нападающий «Зенита» Малком, и полузащитники «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, защитник «Челси» Калиду Кулибали и голкипер «Севильи» Яссин Боно.

Кроме того, возглавляет команду из Эр-Рияда опытный Жорже Жезуш. С таким подспорьем у Неймара есть все шансы не только стать самым результативным футболистом Саудовской Аравии, но и оставить Бензема и Роналду без трофеев. Главное — чтобы травмы не докучали.

Ставка 1: забьёт больше 18.5 мяча за 1.85.

Ставка 2: отдаст больше 11.5 результативной передачи за 1.85.

Ставка 3: забьёт больше 1.5 мяча со штрафных за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 15.92.

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