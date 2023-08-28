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Клаудиньо, Семёнов и Дзюба — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Клаудиньо, Семёнов и Дзюба — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 6-го тура РПЛ. В неё не попали футболисты «Спартака» и «Краснодара».

Вратарь: Николай Заболотный («Сочи»);
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Андрей Семёнов («Ахмат»), Сергей Божин («Факел»);
Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Лукас Вера («Оренбург»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бернард Бериша («Ахмат»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»);
Нападающие: Артём Дзюба («Локомотив»), Матео Кассьера («Зенит»);
Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

Подробнее о нашем выборе можно прочитать здесь.

Напомним, по итогам 6-го тура единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», имеющий в своём активе 14 набранных очков. В тройке лидеров с 13 очками также идут «Зенит» и «Урал».

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