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Клаудиньо, Семёнов и Дзюба — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 6-го тура РПЛ. В неё не попали футболисты «Спартака» и «Краснодара».

Вратарь: Николай Заболотный («Сочи»);

Защитники: Мойзес (ЦСКА), Андрей Семёнов («Ахмат»), Сергей Божин («Факел»);

Полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Лукас Вера («Оренбург»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бернард Бериша («Ахмат»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»);

Нападающие: Артём Дзюба («Локомотив»), Матео Кассьера («Зенит»);

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

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Напомним, по итогам 6-го тура единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», имеющий в своём активе 14 набранных очков. В тройке лидеров с 13 очками также идут «Зенит» и «Урал».