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«Бавария» может обменять Гравенберха в «Манчестер Юнайтед» на Мактоминея

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает возможность приобрести Мактоминея и отдать «Манчестер Юнайтед» полузащитника Райана Гравенберха в аренду на сезон. Переговоры продолжаются.

21-летний Гравенберх связан контрактом с «Баварией» до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 30 млн. В нынешнем сезоне Бундеслиги Гравенберх провёл лишь девять минут на поле.

26-летний Мактоминей сыграл за «Манчестер Юнайтед» семь минут в двух матчах нынешнего сезона АПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 25 млн.