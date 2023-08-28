Экс-игрок «Зенита» Игонин: Кассьерра и Сергеев смотрятся органично

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о перспективах нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры стать победителем бомбардирской гонки по итогам сезона-2023/2024 в РПЛ.

«Является ли Кассьерра основным претендентом, чтобы стать лучшим бомбардиром по итогам сезона? Ну, может быть, да, начал забивать. Был некий разговор об адаптации. Немного разные у него условия и игровые задачи были по сравнению с «Сочи». Здесь ещё многое зависит от того, как «Зенит» будет играть. Несмотря на то что лучший бомбардир прошлого сезона – футболист «Зенита». Важно, чтобы эта функция распределялась на максимально большое количество игроков. Потому что чётко понимаешь, в современном футболе, чем больше футболистов забивают голы, тем более стабильно может выступать клуб.

И не зависеть от момента и конкретного футболиста. Поэтому, наверное, мне бы не хотелось, чтобы он прям стал лучшим бомбардиром. А хотелось, чтобы как можно больше игроков забивали голы. Что позволяло бы «Зениту» в различных ситуациях быть первым. Как бы оценил связку Кассьерра-Сергеев? Я пока не рассматривал нюансы их взаимодействия между собой. Взаимодействие с командой у каждого очевидно. Как Кассьерра побежал в оборону, замещая Вендела, когда он очутился в атаке и ему нужно было время на восстановление. Вдвоём Кассьерра и Сергеев смотрятся очень органично. При передаче в штрафной находятся в разных зонах, закрывая территорию. Такое взаимодействие есть, но здесь главное — взаимодействие с командой», — приводит слова Игонина Metaratings.