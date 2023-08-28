Пять игроков «Зенита» и Промес — в символической сборной 6-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 6-го тура чемпионата России.
Лучшим игроком прошедшего тура стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра, получивший оценку 9.5. Вторым в рейтинге стал полузащитник петербуржцев Клаудиньо (9), третьим — защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев.
Полностью символическая сборная лучших игроков 6-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:
Вратарь: Александр Селихов («Спартак», 7.9).
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург», 7.3), Дуглас Сантос («Зенит», 7.7), Денис Терентьев («Ростов», 7.4), Дмитрий Скопинцев («Динамо», 8.2).
Полузащитники: Кирилл Глебов (ЦСКА, 7.3), Вендел («Зенит», 8), Клаудиньо («Зенит», 9), Квинси Промес («Спартак», 7.8).
Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит», 9.5), Иван Сергеев, («Зенит», 7.9).
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