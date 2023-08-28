Янбаев: «Зенит» хотел меня оставить, но я не ставил ультиматумов «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива», «Зенита» и сборной России Ренат Янбаев вспомнил период выступлений в Санкт-Петербурге на правах аренды и рассказал о приглашении из Португалии.

«Во время аренды в «Зените» у меня был вариант перейти в петербургский клуб полноценно. Но «Локомотив» не отпустил. Плюс в 2011-м звонил Марат Измайлов, сказал, что мной интересуется «Спортинг». Но до серьёзных разговоров с руководством не дошло. Ещё был вариант с «Рубином». В «Зените» была такая аренда, что «Локомотив» мог меня в любой момент вернуть.

Так что в «Зените» отыграл полгода. Питер хотел меня оставить, я тоже этого хотел. Но нужно было исполнять контракт. После аренды они меня тоже приглашали. Но «Локо» не хотел отпускать. Был лимит, на краях играли россияне. Наверное, с этим было связано. Сложно было найти замену. Каких-то ультиматумов я ставить не хотел. Всегда уважал клуб», – приводит слова Янбаева «РБ Спорт».