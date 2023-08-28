Ренат Янбаев: главная ошибка? Переход из «Локомотива» в «Краснодар»

Бывший защитник «Локомотива», «Зенита» и сборной России Ренат Янбаев назвал главные ошибки в карьере.
«У меня получилась неплохая карьера. 10 лет в «Локомотиве», поиграл в «Зените». Три клуба сменил в Первой лиге. Все довольно сильные. Выходил в Премьер-Лигу. Конечно, всегда могло быть лучше. Ошибки? Пожалуй, переход из «Локомотив» в «Краснодар». «Локо» предлагал контракт, не хотел, чтобы я уходил. А я ещё за полгода до конца соглашения подписался с «Краснодаром», где в итоге перестал играть. Оставшись в «Локо», возможно, карьеру завершил бы позже.
Почему вообще ушёл из «Локо»? Много факторов. 10 лет в одном клубе, а «Краснодар» уже становился топом. Новый стадион. Плюс они давали контракт на два года с хорошими условиями. Говорили, что буду играть. Сами вышли, проявили заинтересованность. До конца не подумал. Честно сказать, уже когда летел в Краснодар, понял, что лучше бы остался в «Локо». Осознание наступило слишком поздно», – приводит слова Янбаева «РБ Спорт».
- 28 августа 2023
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