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Игонин: Семак может менять команду в зависимости от условий, и это будет давать результат

Игонин: Семак может менять команду в зависимости от условий, и это будет давать результат
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Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Можно ли говорить, что команда перестроилась после ухода Малкома? Нельзя говорить о стабильности по итогам нескольких матчей. О стабильности говорит определённый уровень на протяжении относительно долгого времени. Поэтому про стабильность ничего сказать нельзя.

Но есть основания и доказательства, что команда меняется, и Семак меняет её в зависимость от тех условий, в которых он работает. Это точно. Кто-то рассуждал о том, что с такими футболистами, с таким набором, может тренировать каждый. Вот вам доказательства, что тренер меняет команду в зависимости от условий, и она даёт результат. Очевидна работа тренера, и можно утверждать, что работа хорошая», — приводит слова Игонина Metaratings.

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