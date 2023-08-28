Пономарёв: в последнее время Карраскаль разлагал коллектив в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил переход вингера армейцев Хорхе Карраскаля в московское «Динамо». 25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча в составе ЦСКА.

«Это вообще не потеря для ЦСКА. Карраскаль всё-таки не очень хорошо себя вёл. Когда он пришёл, я радовался, что сильный игрок появился у нас. Потом он перестал работать и понял, что может просто получать деньги тут. Думаю, у него после этого испортились отношения с тренером и коллективом. Так что вполне логично, что он теперь ушёл. Всё закономерно. Я придерживаюсь мнения, что в последнее время он разлагал коллектив в ЦСКА, а не способствовал его сплочению.

Что касается «Динамо», там он может заиграть. Многое будет зависеть от его поведения. Я думаю, что он может там заиграть. Ему нужно найти общий язык с командой. Доказывать ему есть что. Но всё же склоняюсь к тому, что лидером он там не станет, не заиграет хорошо. Но если заиграет, я порадуюсь за него», — приводит слова Пономарёва «Евро-Футбол.Ру».