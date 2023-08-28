Тихонов: Захарян не имеет права плохо играть в Испании, иначе болельщики напихают

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал недавний переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». По его мнению, Захарян не имеет права плохо играть в Испании, так как там очень требовательные болельщики.

«Реал Сосьедад» — очень хорошая команда, время только покажет, достаточно ли высокий уровень у Арсена. Он хороший, качественный футболист, но посмотрим, как это будет выглядеть, сейчас рано говорить, всё будет зависеть от него. Это другой чемпионат, другие люди. Тебя покупают за определённые деньги, ты должен там показывать свой высокий уровень, потому что не будет, как в «Динамо», что одна игра плохая, другая хорошая.

Знаете, какие там требовательные болельщики? Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что всё будет зависеть от него. Плохо играть он там не имеет права.

У него будут сложности из-за того, что он русский. Даже если считать, что он армянин, всё равно его будут воспринимать как приезжего из России. Если он быстро выучит испанский, то ему будет гораздо проще — когда знаешь язык, даёшь интервью на испанском, люди видят, что человек хочет в футбол играть», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Дебют Захаряна в Испании. Видео:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.