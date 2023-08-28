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Наиль Умяров: теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего

Наиль Умяров: теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о восстановлении после травмы плюсневой кости.

«После операции восстановление тяжелее, чем непосредственно после перелома. Вернувшись из Катара, я где-то шесть недель передвигался на костылях. В это время уже хотелось поскорее начать тренироваться, но мог выполнять только ограниченный набор упражнений. Когда сняли специальный «сапог», стал заново учиться ходить, потом потихоньку бегать, заниматься в бассейне. В какой-то степени новый этап жизни.

Главный совет был один — сохранять позитив. Благодарен нашим физиотерапевтам и медицинскому штабу, тренерам по физподготовке. Все мне очень помогали. На каждом этапе были беседы с главным тренером.

После паузы изначально было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.

Как отношусь к жёстким стыкам? Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек.

До оптимальных кондиций ещё далеко, набрать их можно только через игры. А вообще я собой никогда не доволен», — приводит слова Умярова пресс-служба московского клуба.

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