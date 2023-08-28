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Нунес не тренируется с «Вулверхэмптоном» и сообщил о желании уйти в «Манчестер Сити»

Нунес не тренируется с «Вулверхэмптоном» и сообщил о желании уйти в «Манчестер Сити»
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Полузащитник Матеус Нунес прекратил тренировки с «Вулверхэмптоном» и сообщил клубу о своём желании перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

25-летнему футболисту грозит дисциплинарное взыскание за его отсутствие на тренировках, и «Вулвз» намерены вернуть его в свою команду после того, как трансферное окно закроется, если до этого времени не будет заключено соглашение.

Напомним, «Вулверхэмптон» уже отклонил одно предложение по игроку, однако «горожане» продолжают попытки заключить сделку.

24-летний Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе 2022 года из «Спортинга» за € 45 млн. В сезоне-2022/2023 футболист провёл за «волков» во всех турнирах 37 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.

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