Эштреков: прогресс «Локомотива» виден, команда подбирается в верхнюю часть таблицы

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о победе железнодорожников над «Сочи» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Как оценю матч «Локомотива» с «Сочи»? Самое главное впечатление – это три заработанных очка.

Поле было очень тяжёлое и вязкое. Играть на таком газоне очень непросто. Вроде бы время года сейчас теплое, и такой газон. В любом случае железнодорожники — молодцы, что выдержали в этих условиях. И моментов достаточно много создавали. Могли ещё больше забить, но вратарь у «Сочи» сыграл здорово. В таких матчах многое решают командные действия, и гости в этом плане выглядели хорошо.

Виден ли прогресс «Локомотива»? Да. Команда потихоньку подбирается в верхнюю часть таблицы. Это был хороший шаг, чтобы прогрессировать дальше.

Как оценю вклад Дзюбы в победу железнодорожников? Безусловно, его заслуга есть, тем более при таких условиях. Очень тяжело комбинировать на таком газоне, и поэтому игра строилась через Дзюбу. Артём цеплялся за мячи, сыграл достойно и в голе поучаствовал. И перед этим было несколько моментов у Глушенкова. В любом случае Дзюба сыграл очень полезно», — приводит слова Эштрекова «Евро-Футбол.Ру».