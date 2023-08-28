«Фенербахче» сделает предложение «Зениту» по Венделу

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» собирается сделать предложение по аренде полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Fotomac.

По информации источника, предложение по полузащитнику поступит в офис «Зенита» на этой неделе. Аренда будет включать в себя опцию выкупа. Руководство «Фенербахче» постарается быстрее завершить переход.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник принял участие в четырёх матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.