Доминик Ливакович подписал контракт с «Фенербахче»

Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович стал игроком турецкого клуба «Фенербахче».
«Фенербахче» подписал соглашение с загребским «Динамо» о переходе игрока Доминика Ливаковича. Согласно договору, наш клуб выплатит стартовый взнос в размере € 6,65 млн + бонус в размере € 950 тыс., не считая платы за обучение футболиста.
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович подписал пятилетний контракт», – сообщает пресс-служба «Фенербахче».
28-летний Ливакович никогда в своей карьере не играл за пределами Хорватии. В «Динамо» вратарь перешёл в 2015 году. Его контракт с загребским клубом был рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ливаковича в € 12 млн.
В нынешнем сезоне Ливакович провёл семь матчей, пропустил в них шесть мячей и четыре раза сыграл «на ноль».
- 25 августа 2023
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