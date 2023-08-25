Доминик Ливакович подписал контракт с «Фенербахче»

Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович стал игроком турецкого клуба «Фенербахче».

«Фенербахче» подписал соглашение с загребским «Динамо» о переходе игрока Доминика Ливаковича. Согласно договору, наш клуб выплатит стартовый взнос в размере € 6,65 млн + бонус в размере € 950 тыс., не считая платы за обучение футболиста.

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович подписал пятилетний контракт», – сообщает пресс-служба «Фенербахче».

28-летний Ливакович никогда в своей карьере не играл за пределами Хорватии. В «Динамо» вратарь перешёл в 2015 году. Его контракт с загребским клубом был рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ливаковича в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Ливакович провёл семь матчей, пропустил в них шесть мячей и четыре раза сыграл «на ноль».