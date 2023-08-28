«Фулхэм» завершает переход защитника «Лестера» Кастаня

Защитник «Лестера» и сборной Бельгии Тимоти Кастань переходит в «Фулхэм». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «дачники» завершают работу над трансфером бельгийского игрока обороны. В эти минуты Кастань проходит медицинское обследование для перехода в новую команду. Футболист согласовал все условия контракта. «Фулхэм» заплатит за своего новичка около € 15 млн.
В сезоне-2022/2023 Кастань провёл 42 матча за «Лестер» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо в «Монако».
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