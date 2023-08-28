«Мы твой рот «трудоустроим». Друг Дзюбы угрожает комментатору Нагучеву

Максим Лопарев, друг нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, раскритиковал перформанс комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева, который первые 30 минут матча 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1) не произносил фамилию Дзюбы в знак протеста против негативного отношения футболиста к представителям СМИ.
«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», — написал в своих социальных сетях Лопарев.
«30 минут моего репортажа без Артёма Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артём и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Моё молчание – это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе», – так Нагучев объяснил перформанс в своём телеграм-канале.
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