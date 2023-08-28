Гурцкая: «Зенит» — подлая команда, дали людям шанс, а потом показали, что будут чемпионами

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая иронично высказался о результатах санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Честно говоря, меня расстроили подлость и коварство «Зенита». Подлая команда, она как будто дала людям какой-то шанс, надежду. «Спартак» уже купил этажерку под чемпионство, «Краснодар» думал первый раз за чемпионство побороться, ЦСКА. Они взяли и отхлестали сначала по щёчкам «Спартак», теперь унизили «Урал» и показали, что ещё три тура – и они будут чемпионами.

Кто сомневался в этом? Болельщики других команд после первых трёх матчей, говоря, что наконец-то «Зенит» заболел», — заявил Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

После шести сыгранных туров «Зенит» занимает второе место с 13 очками. Лидирует «Краснодар» опережая сине-бело-голубых на одно очко.