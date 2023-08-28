«Ахмат» сделал «Крузейро» предложение об аренде Даниэла Жуниора

Грозненский «Ахмат» сделал предложение по аренде полузащитника бразильского «Крузейро» Даниэла Жуниора, сообщает Globo.

По информации источника, арендная сделка будет рассчитана на один год. Переход имеет хорошие шансы на реализацию, однако игроку поступают и другие предложения, например из Португалии.

21-летний Даниэл хочет получать больше игрового времени на поле, поэтому игрок и его окружение рассматривают возможность ухода. Крузейро, понимая, что при нынешнем главном тренере ему не будет места в основном составе, также положительно смотрит на возможность перехода в аренду. Вероятность того, что сделка состоится, вполне реальна.

В 2023 году атакующий полузащитник принял участие в десяти матчах и забил один гол. Игрок не выходил в стартовом составе с февраля и не появлялся на поле с матча 11-го тура бразильской Серии А, который состоялся 21 июня.