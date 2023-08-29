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«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду». Канте отдал голевую передачу

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду». Канте отдал голевую передачу
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В понедельник, 28 августа, состоялся матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Иттихадом». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 мск. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первой половине встречи зрители не увидели забитых мячей. Под самый конец тайма французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема получил повреждение и был заменён. Во втором тайме гости смогли отправить в сетку «Аль-Вахды» три безответных мяча. На 63-й минуте матча бразильский форвард Ромариньо открыл счёт с передачи француза Н'Голо Канте. Спустя четыре минуты Жота увеличил преимущество своей команды. А на 73-й минуте итоговый счёт в матче установил полузащитник Игор Коронадо.

После четырёх сыгранных матчей «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 12 очками. В активе «Аль-Вахды» шесть очков. Клуб располагается на шестой строчке.

Саудовская Аравия - Про лига . 4-й тур
28 августа 2023, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Вахда
Мекка
Окончен
0 : 3
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Ромариньо – 63'     0:2 Жота – 67'     0:3 Коронадо – 73'    
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