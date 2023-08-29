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«Атлетико» разгромил «Райо Вальекано», забив семь безответных голов. Видеообзор матча

«Атлетико» разгромил «Райо Вальекано», забив семь безответных голов. Видеообзор матча
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Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Атлетико» забил семь безответных мячей в ворота соперника.

Гости вышли вперёд уже на второй минуте матча благодаря голу Антуана Гризманна, который откликнулся на передачу Родриго Де Пауля. Спустя 14 минут отличился Мемфис Депай. На 36-й минуте голом отметился защитник «матрасников» Науэль Молина.

Во втором тайме «Атлетико» продолжил забивать в ворота соперника: на 72-й и 84-й минутах отличался Альваро Мората, на 79-й — Анхель Корреа, а на 86-й — Маркос Льоренте. Матч так и завершился — 7:0 в пользу «матрасников».

Видеообзор матча «Райо Вальекано» — «Атлетико»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Мадридская команда набрала семь очков после двух матчей. «Райо Вальекано» находится на восьмой строчке, заработав шесть очков. Лидирует мадридский «Реал» (9).

Испания - Примера . 3-й тур
28 августа 2023, понедельник. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 7
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 2'     0:2 Депай – 16'     0:3 Молина – 36'     0:4 Мората – 73'     0:5 Корреа – 79'     0:6 Мората – 84'     0:7 М. Льоренте – 86'    
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