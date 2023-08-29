«Атлетико» разгромил «Райо Вальекано», забив семь безответных голов. Видеообзор матча

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Атлетико» забил семь безответных мячей в ворота соперника.
Гости вышли вперёд уже на второй минуте матча благодаря голу Антуана Гризманна, который откликнулся на передачу Родриго Де Пауля. Спустя 14 минут отличился Мемфис Депай. На 36-й минуте голом отметился защитник «матрасников» Науэль Молина.
Во втором тайме «Атлетико» продолжил забивать в ворота соперника: на 72-й и 84-й минутах отличался Альваро Мората, на 79-й — Анхель Корреа, а на 86-й — Маркос Льоренте. Матч так и завершился — 7:0 в пользу «матрасников».
Видеообзор матча «Райо Вальекано» — «Атлетико»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Мадридская команда набрала семь очков после двух матчей. «Райо Вальекано» находится на восьмой строчке, заработав шесть очков. Лидирует мадридский «Реал» (9).
- 29 августа 2023
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:02
-
06:52
-
06:29
-
06:05
-
05:59
-
05:40
-
05:28
-
05:22
-
04:58
-
03:56
-
03:11
-
03:05
-
02:50
-
02:38
-
02:20
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:40
-
01:28
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:14
-
00:12
-
00:02
- 28 августа 2023
-
23:50
-
23:42