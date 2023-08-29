Саттон: если Салах покинет «Ливерпуль» сейчас, это будет скандал и пощёчина для Клоппа

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон высказался о возможном переходе нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад».
«Я думаю, что Салах не может сейчас покинуть Ливерпуль и отправиться в Саудовскую Аравию. Просто исходя из времени. До конца трансферного окна осталось пару дней. Я думаю, будет скандал, если Салах решит уйти и оставить «Ливерпуль» в беде. Думаю, что, если Салах покинет клуб сейчас, это будет настоящей пощёчиной для Юргена Клоппа, который фактически превратил Салаха в игрока мирового класса, которым он и является. Клопп проявил большую преданность Салаху, и я понимаю, что форвард также проявил большую преданность «Ливерпулю», но я чувствую, что Салах также в долгу перед Юргеном Клоппом», — приводит слова Саттона Daily Mail.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ:
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