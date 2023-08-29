Индзаги высказался о возможном переходе Лукаку в «Рому»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о возможном переходе нападающего Ромелу Лукаку из «Челси» в «Рому».
«Переход Лукаку в «Рому»? Отличный трансфер для «Ромы». Это хорошо для итальянского футбола. Он отличный игрок. Я очень доволен своими игроками и семьей «Интера». Надеюсь, что в этом году я снова получу большое удовлетворение. Злость или печаль из-за Лукаку? Я рад за итальянский футбол. Я работаю в «Интере» два года и рад тренировать эту великую команду с замечательными болельщиками. Довольны курсом, завоевали титулы и сделали очень важные дела», — приводит слова Индзаги журналист Дэниел Мари в своём «твиттере».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды.
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