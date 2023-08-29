Артём Дзюба назвал самого «отмороженного» игрока РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Тикнизян забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в телеграм-канале «Локомотива».
27 августа «Сочи» с минимальным счётом проиграл «Локомотиву» (0:1) в домашнем матче 6‑го тура чемпионата России. Дзюба вернулся в состав после травмы и стал автором голевой передачи. Форвард пропустил два матча РПЛ, обе встречи железнодорожники завершили вничью — 1:1.
Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. Ранее футболист выступал в составе турецкого «Адана Демирспор», в который россиянин перешёл по окончании соглашения с петербургским «Зенитом».
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