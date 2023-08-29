«Настоящий профессионал». Полузащитник «Рубина Иву рассказал о Рахимове

Полузащитник «Рубина» Иву Угочукву высказался о главном тренере команды Рашиде Рахимове.

«Вдумчивый, серьёзный тренер – настоящий профессионал. Но и пошутить он тоже может.

Мы с ним не так часто переходим на разговорный английский, чаще разговаривая о футбольных вещах через подсказ на поле. Рашид Маматкулович знает много языков, свободно говорит на немецком.

Не было ли советов в стиле: «А я бы сыграл вот так»? Нет, наш тренер так не разбирает игру. Если и есть указание на ошибки, то преподносятся они в другом ключе. Касаемо его карьеры игрока, то он её не упоминает в беседах. Но он мне часто подсказывает», – приводит слова Иву «БИЗНЕС Онлайн».

Также Иву рассказал о получении гражданства Армении.