Игрок «Рубина» Иву рассказал, почему принял решение получить паспорт Армении

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву рассказал, почему решил сменить гражданство.
«Я провёл 5–6 лет в Армении, приноровился к местным порядкам, жизни – мне понравилась эта страна. Очень милые и дружелюбные люди. Не видел препятствий, почему нет. Было предложение стать гражданином Армении, и я согласился.
Как к такому выбору отнеслись в Нигерии? Я думаю, Федерация футбола Нигерии об этом не знала в тот момент. На меня они не выходили, не было никаких сложностей и препятствий. Как только я сыграл первый матч за Армению против Турции – было много звонков моей семье, люди в городе подходили к родителям – все были только рады и поздравляли.
Каким был процесс получения гражданства? Сложностей не было, я хотел получить гражданство Армении и был к этому готов. Этот процесс был недолгим. Для меня честь – представлять сборную этой страны.
Был ли экзамен, где пришлось говорить на армянском языке? Были и вопросы, и собеседование на армянском языке – я старался отвечать максимально развёрнуто. Думаю, я справился», — рассказал Угочукву в интервью «БИЗНЕС Онлайн».
За сборную Армении полузащитник провёл четыре встречи.
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