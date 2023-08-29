Гендиректор «Динамо» Пивоваров: сумма компенсации за Карраскаля ниже € 7 млн
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу подписания бело-голубыми колумбийца Хорхе Карраскаля из ПФК ЦСКА. По словам функционера, сумма сделки по Карраскалю составила менее € 7 млн.
«Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже € 7 млн», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, в воскресенье, 27 августа, московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. В прошлом сезоне Карраскаль выступал за московский ПФК ЦСКА.
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