Мансилья — об уходе Ярошика из «Оренбурга»: было грустно, но это можно пережить

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, как воспринял смену тренера в начале сезона. Напомним, Иржи Ярошик покинул тренерский мостик команды, вместо него был назначен испанец Давид Деограсия.

«Как отнёсся к уходу Ярошика? Было грустно принять всю эту ситуацию. Понятно, что были такие результаты, мы проигрывали. Для нас это был сильный удар. Но это ситуация, которую можно пережить, оставить позади. И здесь, в этой команде, всё будет хорошо.

Я с ним [Деограсией] знаком уже с прошлого года. У нас с ним было несколько встреч, мы на тему футбола тоже разговаривали. На самом деле очень хорошо, что он разговаривает на нашем языке. Нам это ближе и понятнее. Как мы, так и он желаем самого лучшего для клуба, нам нужно подняться, пройти ситуацию, которая есть сейчас, и работать на благо клуба», — приводит слова Мансильи ТАСС.