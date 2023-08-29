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Сенников: «Динамо» с каждым матчем набирает форму. «Спартак», наоборот, её теряет

Сенников: «Динамо» с каждым матчем набирает форму. «Спартак», наоборот, её теряет
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби. Игра 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало — в 19:30 мск.

«Исходя из последних матчей, фаворит для меня «Динамо». У «Динамо» всё идёт по нарастающей с каждым матчем — команда становится крепче и интереснее. «Спартак», наоборот, теряет форму — хорошо начал, но сейчас попал в игровой спад. Тревожно, когда не можешь обыграть «Ахмат» на своём поле, так ещё и «Ахмат» играет с преимуществом.

Понятно, что на кубковый матч придут болельщики, поэтому у «Спартака» будет большая мотивация. Думаю, тренеры будут производить ротацию. В «Динамо» есть новички — возможно, им дадут сыграть. В «Спартаке» тоже могут быть перестроения. Кубок — турнир, где из четырёх команд из группы выходят три. Думаю, не все серьёзно относятся к Кубку России. Но в матче «Спартак» — «Динамо» есть противостояние болельщиков и клубов. Это принципиальная игра. Очень важно победить в таком матче. Думаю, в обеих командах будет минимальная ротация», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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