Сенников: «Динамо» с каждым матчем набирает форму. «Спартак», наоборот, её теряет

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби. Игра 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 августа. Начало — в 19:30 мск.
«Исходя из последних матчей, фаворит для меня «Динамо». У «Динамо» всё идёт по нарастающей с каждым матчем — команда становится крепче и интереснее. «Спартак», наоборот, теряет форму — хорошо начал, но сейчас попал в игровой спад. Тревожно, когда не можешь обыграть «Ахмат» на своём поле, так ещё и «Ахмат» играет с преимуществом.
Понятно, что на кубковый матч придут болельщики, поэтому у «Спартака» будет большая мотивация. Думаю, тренеры будут производить ротацию. В «Динамо» есть новички — возможно, им дадут сыграть. В «Спартаке» тоже могут быть перестроения. Кубок — турнир, где из четырёх команд из группы выходят три. Думаю, не все серьёзно относятся к Кубку России. Но в матче «Спартак» — «Динамо» есть противостояние болельщиков и клубов. Это принципиальная игра. Очень важно победить в таком матче. Думаю, в обеих командах будет минимальная ротация», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 августа 2023
-
15:26
-
15:24
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
14:19
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:14
-
13:02
-
12:58
-
12:46
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:01
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:09
-
11:01
-
10:50
-
10:38