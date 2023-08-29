Гацкан: новички «Зенита» притрутся, и другим командам будет тяжело составить конкуренцию

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался о турнирных раскладах в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Старт нового сезона РПЛ достаточно интересный. Есть много команд с хорошей игрой, пока очень равные. В первых играх забивается очень много голов. Надеюсь, что так и будет продолжаться.

Пока удивляет «Урал», который неожиданно провёл первые игры очень хорошо. В «Крыльях Советов» меняется много игроков, а картинка остаётся такая же — хорошая и интересная игра.

Нельзя сказать, что «Зенит» страшный или не страшный. Просто поменяли нескольких футболистов, набрали других. Сейчас они притрутся, и в этом чемпионате тяжело будет составить им конкуренцию», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.