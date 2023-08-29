Гацкан: новички «Зенита» притрутся, и другим командам будет тяжело составить конкуренцию

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался о турнирных раскладах в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.
«Старт нового сезона РПЛ достаточно интересный. Есть много команд с хорошей игрой, пока очень равные. В первых играх забивается очень много голов. Надеюсь, что так и будет продолжаться.
Пока удивляет «Урал», который неожиданно провёл первые игры очень хорошо. В «Крыльях Советов» меняется много игроков, а картинка остаётся такая же — хорошая и интересная игра.
Нельзя сказать, что «Зенит» страшный или не страшный. Просто поменяли нескольких футболистов, набрали других. Сейчас они притрутся, и в этом чемпионате тяжело будет составить им конкуренцию», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 29 августа 2023
-
16:50
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:44
-
15:32
-
15:26
-
15:24
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
14:19
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:59
-
13:47
-
13:32
-
13:30
-
13:14
-
13:02
-
12:58
-
12:46
-
12:30