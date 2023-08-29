Нигматуллин: не вижу причин, почему Максименко оказался в запасе «Спартака»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о ситуации с голкипером «Спартака» Александром Максименко.

«При Максименко команда отлично стартовала и побила разные рекорды, но потом почему-то выбор был сделан в пользу другого вратаря. Я не вижу причин, почему Максименко оказался в запасе. Разве Свинов сильнее? Свинов тоже неплохой вратарь, но у него не было долгой проверки, чтобы он мог получить шанс. Селихов был травмирован, после его прошлого неудачного сезона у других появился шанс. Думаю, что дальше будет играть Максименко», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В нынешнем сезоне Максименко сыграл за «Спартак» четыре матча, в которых пропустил пять голов. В трёх последних играх Российской Премьер-Лиги голкипер оставался в запасе.