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Нигматуллин: Сафонов стремится играть ярче Акинфеева и хочет оставить более заметный след

Нигматуллин: Сафонов стремится играть ярче Акинфеева и хочет оставить более заметный след
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов запомнился высказываниями, что карьера Акинфеева – не предел мечтаний? У Сафонова есть определённый стандарт вратаря. Понятно, что пресса идеализирует Акинфеева. У Игоря есть свой стиль, у него патриотические чувства к своему клубу, чем он и отличается от других вратарей. Но если говорить про вратарское мастерство, то голкиперы бывают разных стилей.

Я понимаю слова Сафонова, для него примеры вратаря и карьеры выглядят по-другому. Уважаю его мнение, признаваться в любви другим вратарям необязательно. Матвей стремится играть ярче, чем Акинфеев, и хочет оставить более заметный след. С этим и связаны его высказывания, которые могли кому-то показаться дерзкими», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

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