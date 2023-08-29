«Рубин» в домашнем матче обыграл «Урал» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 29 августа, состоялся матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала». Встреча проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)», в качестве главного арбитра на матче работал Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча.

Все голы во встрече были забиты в первом тайме. На 10-й минуте после подачи полузащитника казанцев Игоря Коновалова с углового мяч ударом головой в ворота «Урала» отправил защитник «Рубина» Рустам Ашурматов. На 30-й минуте после подачи штрафного удачно сыграл на подборе и точно пробил по воротам другой защитник «Рубина», Егор Тесленко. На 35-й минуте «Урал» отыграл один мяч, с передачи хавбека Андрея Егорычева под перекладину ворот хозяев пробил нападающий Алексей Каштанов.

Таким образом, «Рубин» и «Урал» набрали по три очка в первых трёх турах группового турнира Пути РПЛ. Завтра, 30 августа, пройдёт ещё один матч этого квартета, в котором встретятся «Локомотив» и «Ростов». Время начала встречи — 19:30 мск.