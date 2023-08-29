Нигматуллин: не вижу Торопа в качестве равной замены Акинфееву в ЦСКА

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, сможет ли второй вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп постепенно заменить основного голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«В последних играх из-за травмы Акинфеева играл Тороп, какое впечатление он на меня произвёл? Конечно, на фоне Акинфеева он сильно проигрывает, но ему простительно, учитывая юные годы. В 19 лет выйти и сразу заменить основного вратаря удаётся немногим. Это должна быть действительно уникально харизматичная личность.

Про Торопа не могу сказать практически ничего, потому что в качестве серьёзного вратаря он себя ещё не зарекомендовал. То, что ему доверяют, то, что он второй после Акинфеева, говорит о его способностях и определённой вере в него. Но серьёзных предпосылок к тому, что он на равных сможет заменить Игоря, я пока не вижу. И то, что ЦСКА держит на контракте пока успешно играющего Помазуна, говорит о многом», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, перед матчем 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» 13 августа Игорь Акинфеев получил небольшое повреждение. С того момента Владислав Тороп выходил в качестве основного голкипера команды, сыграв в трёх матчах РПЛ.