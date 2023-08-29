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Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан может выбыть на срок до шести недель из-за травмы

30-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может выбыть на срок до шести недель из-за травмы, полученной в матче 3-го тура АПЛ сезона-2023/2024 с клубом «Ноттингем Форест» (3:2), сообщает Sky Sports.

Варан был заменён в перерыве этой встречи, вместо него на поле вышел шведский защитник Виктор Линделёф.

Помимо Рафаэля, в список травмированных игроков «Манчестер Юнайтед» входят нападающие Расмус Хойлунн и Амад Диалло, полузащитники Мэйсон Маунт и Кобби Майну, защитники Тирелл Маласиа и Люк Шоу, вратарь Том Хитон.

В 4-м туре АПЛ манкунианцы встретятся с лондонским «Арсеналом». Матч состоится 3 сентября и начнётся в 18:30 мск.

После первых трёх туров чемпионата Англии подопечные Эрика тен Хага набрали шесть очков, обыграв «Вулверхэмптон» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:2) и уступив «Тоттенхэму» (0:2).