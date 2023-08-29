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Член совдира «Динамо» Гафин ответил на вопрос о переходе Сазонова в «Торино»

Член совдира «Динамо» Гафин ответил на вопрос о переходе Сазонова в «Торино»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил слова генерального директора московского клуба Павла Пивоварова о том, что защитник бело-голубых Саба Сазонов вылетел в Италию для завершения трансфера в туринский «Торино».

«Пивоваров сказал, что Сазонов улетел в Италию? Значит, вопрос исчерпан. Насколько я знаю, Саба в самолёте в сторону Апеннинского полуострова. Переговоры завершены? Если сопоставить цепочку событий, то можно сделать вывод, что мы в продвинутой стадии процесса», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее, 29 августа, журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что грузинский защитник перейдёт в итальянский клуб за € 3 млн. В среду, 30 августа, Сазонов пройдёт медосмотр. В данный момент клубы обмениваются документами для завершения трансфера.

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