В «Локомотиве» заявили, что Изидор не сыграет с «Ростовом» из-за возможного трансфера

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Вильсон Изидор не сыграет в матче 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» 30 августа из-за возможного трансфера в другой клуб.

«1 сентября в ряде европейских стран заканчивается дозаявочная кампания. В связи с этим мы приняли решение после матча 6-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ФК «Сочи» отправить в Москву французского форварда Изидора, трансфер которого возможен ближе к закрытию трансферного окна. Учитывая сложную логистику в сегодняшние дни, Изидор уехал в Москву, чтобы в случае предложения, которое устроит и клуб, и футболиста, быстрее вылететь на медосмотр», — передаёт слова пресс-службы московского клуба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что французский «Марсель» был заинтересован в переходе нападающего железнодорожников, однако так и не сделал официального предложения по Изидору.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Железнодорожники заплатили за Вильсона € 3,5 млн. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.

Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.