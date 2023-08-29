«Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» в матче 3-го тура Кубка России

Завершился матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1.

В самом начале матча, на шестой минуте, нападающий Александр Соболев открыл счёт, выведя «Спартак» вперёд. Вскоре, на 15-й минуте, защитник Срджан Бабич с передачи Хесуса Медины удвоил преимущество хозяев, забив в первом же матче за красно-белых. Буквально через пару мгновений, на 18-й минуте, Александр Соболев сделал счёт разгромным, оформив дубль. На 24-й минуте Антон Зиньковский успешно реализовал выход один на один, ещё больше увеличив преимущество «Спартака».

Во втором тайме, на 65-й минуте, нападающий гостей Муми Нгамалё отыграл один мяч. Бело-голубые пытались отыграться в оставшееся время матча, но тщетно — «Спартак» разгромно обыграл «Динамо» со счётом 4:1.

Таким образом, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей — ранее красно-белые обыграли «Краснодар» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (5:4). «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей — до матча со «Спартаком» бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1, 4:5 по серии пенальти), а также обыграли «Краснодар» (4:3).