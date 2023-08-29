Гендиректор «Динамо» — о Сазонове в «Торино»: нет проблем с переводом денег
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в трансфере защитника бело-голубых Сабы Сазонова в «Торино» не возникло проблем с переводом денег, а переход скоро будет завершён.
«Остаётся подписание трансферных контрактов, медосмотр и личный контракт. Сделка не завершена. Мы достигли согласия с «Торино» по базовым условиям. Проблем с переводом денег нет», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, ранее, 29 августа, журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что грузинский защитник перейдёт в итальянский клуб за € 3 млн. В среду, 30 августа, Сазонов пройдёт медосмотр. В данный момент клубы обмениваются документами для завершения трансфера.
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