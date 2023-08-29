Главный тренер «Динамо» Личка оценил переход Сазонова в «Торино»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после разгромного поражения в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4) рассказал о влиянии ухода защитника Сабы Сазонова на игру команды.

«Я принимаю продажи Захи (Арсена Захаряна. — Прим. «Чемпионата»), Сабы. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он (Саба Сазонов. — Прим. «Чемпионата») сыграл сегодня. Мы утром узнали о трансфере на тренировке. Он мне днём набрал, сказал, что уже улетает. Я сказал Сабе, что желаю ему удачи, желаю развиваться ему как футболисту. Пусть играет на хорошем уровне. Для меня Серия А — суперчемпионат. Для Сазонова это отличный трансфер. Главное, чтобы был здоров. Да, к сожалению, теперь у меня нет центральных защитников. Но что поделать — это жизнь. И не такие проблемы бывают. Будем работать, всё хорошо», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 29 августа, стало известно, что Сазонов вылетел в Италию для подписания контракта с «Торино». Ранее Захарян 19 августа подписал контракт с испанским клубом «Реал Сосьедад», а 25 августа дебютировал за новую команду, выйдя на замену в игре с «Лас-Пальмасом» (0:0).