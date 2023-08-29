Личка заявил, что некоторые игроки «Динамо» «обосрались» в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил игру команды в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).
«Всё дело в настрое игроков. На стадионе 20 тысяч человек, в соперниках «Спартак», который вышел играть в агрессивный футбол. Соболев в одиночку стоял в штрафной, всё выигрывал. Есть игроки, которые могут играть такие матчи, а есть те, кто обосрался, извините.
Игрокам надо понять, что, когда им выпадает шанс, надо доказывать. Сегодня я разочарован качеством, настроем. Было видно, кто из игроков ментально силён, а кто нет. У восьми игроков в первом тайме не получилось ничего», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В прошедшем матче «Спартак» за первые 24 минуты встречи забил в ворота «Динамо» четыре мяча.
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