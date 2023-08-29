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Игрок «Спартака» Литвинов: в центре поля интереснее играть. Сразу кайфуешь с мячом

Игрок «Спартака» Литвинов: в центре поля интереснее играть. Сразу кайфуешь с мячом
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что ему намного интереснее играть в центре поля, а не в обороне, куда игрок выходил до этого.

«Убедил ли тренера по итогам матча с «Динамо»? Тренер будет принимать решения и говорить. По ощущениям было много хороших моментов, но были и ошибки, и обрезы в центре поля. Удобнее ли играть в центре поля? Как-то поинтереснее. Сразу кайфуешь с мячом», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 29 августа, прошёл матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1.

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