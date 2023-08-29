Литвинов – о непопадании в старт «Спартака»: может быть, это какая-то воспитательная мера

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своей ошибке в матче четвёртого тура РПЛ с «Уралом» (2:3).
«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что может она и обоюдная. Может и можно было сыграть попроще сразу. Мы уже с Гильермо общались насчет этого. У всех футболистов, даже у самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после этих ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше и работать над собой. Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались в этой ситуации и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал Литвинов в эфире программе «Футбол России».
Отметим, после этого Литвинов дважды не попал в стартовый состав красно-белых.
- 29 августа 2023
-
03:11
-
03:05
-
02:50
-
02:38
-
02:20
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:40
-
01:28
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:14
-
00:12
-
00:02
- 28 августа 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:26
-
23:25
-
23:16
-
23:10
-
23:08
-
23:06
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:38
-
22:34
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:56
-
21:44