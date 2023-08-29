Литвинов – о непопадании в старт «Спартака»: может быть, это какая-то воспитательная мера

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о своей ошибке в матче четвёртого тура РПЛ с «Уралом» (2:3).

«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что может она и обоюдная. Может и можно было сыграть попроще сразу. Мы уже с Гильермо общались насчет этого. У всех футболистов, даже у самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после этих ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше и работать над собой. Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались в этой ситуации и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал Литвинов в эфире программе «Футбол России».

Отметим, после этого Литвинов дважды не попал в стартовый состав красно-белых.