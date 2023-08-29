Новичок «Спартака» Бабич: общался с ребятами из ЦСКА. Слышал только хорошее о России

Новичок московского «Спартака», защитник Срджан Бабич рассказал, что легко принял решение о переходе в стан красно-белых, поскольку слышал только хорошие вещи о России.

«Я общался с ребятами из ЦСКА. Слышал только хорошее о России, поэтому решение далось легко», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

21 августа «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.

Напомним, сегодня, 29 августа, прошёл матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1, а Бабич забил один из голов своей команды.