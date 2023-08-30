Агент Тюкавина: отсутствие в заявке со «Спартаком» не демарш, тут нет политических причин

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, с чем было связано отсутствие 21-летнего футболиста в заявке бело-голубых на матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».

«Вы видели регламент Кубка? Можно проигрывать и всё равно выходить дальше. У футболистов же накапливается усталость. Косте 21 год, следующая игра в Ростове, туда тяжело добираться. Если бы речь шла об игре на вылет, наверное, была бы другая ситуация. Есть свой медицинский штаб у «Динамо», они следят за тем, кто переутомился. Сразу говорю — тут нет никаких политических моментов, у нас действующий контракт, мы играем. Никаких демаршей никто не устраивал, а то сейчас начнут писать всякое. Отсутствие в заявке — не демарш, это решение медицинского штаба», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 29 августа, прошёл матч 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал разгромную победу над «Динамо» со счётом 4:1.

После результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.