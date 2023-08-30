«Брага» вышла в групповой этап ЛЧ, в ответном матче вновь переиграв «Панатинаикос»

Сегодня, 29 августа, состоялся ответный матч в противостоянии португальской «Браги» и греческого «Панатинаикоса» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Игра прошла в Афинах и завершилась победой гостей со счётом 1:0 (по сумме встреч — 3:1 в пользу «Браги»). На встрече работала бригада арбитров во главе с итальянцем Даниэле Орсато.
Единственный гол был забит на 84-й минуте — с передачи полузащитника Рикарду Орты отличился нападающий португальского клуба Брума.
Добавленное к матчу время афиняне провели в меньшинстве — на 90+1-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник команды Хуанкар.
На 43-й минуте из-за полученного повреждения был заменён защитник «Панатинаикоса» Тин Едвай, ранее игравший за московский «Локомотив». Весь матч в составе греческого клуба также провели экс-защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон и экс-хавбек «Краснодара» Тони де Вильена.
Ответный матч, прошедший 23 августа, завершился победой «Браги» на домашней арене в одноимённом городе со счётом 2:1. Таким образом, португальский клуб по сумме двух встреч вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Последний раз «Брага» играла в основной стадии этого турнира в сезоне-2012/2013 — тогда команда заняла четвёртое место в квартете с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «ЧФР Клуж».
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