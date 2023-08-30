Солтмурад Бакаев: говорим с братом, что наше время ещё придёт

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, как он и его брат, полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, реагируют на отсутствие игрового времени в своих командах.
«В этом году редко играю, не задумывался о смене команды? Нет, я до конца с «Рубином» и буду бороться за место в составе. Моё дело работать, я об этом не думаю. Мы с братом оказались в похожей ситуации, обсуждаем ли это между собой? Мы всегда говорим, что наше время придёт. Сейчас у нас не очень удачное время, но мы радуемся победам своих команд. Действительно, мы не часто выходим, но командные результаты мы ставим выше личных.
Впервые в сезоне вышел в старте, волновался ли перед матчем? Безусловно, было волнение сегодня, но без мандража. Выходил получать удовольствие от игрового времени, которое мне предоставили. Первый тайм играл на ближней бровке к Рашиду Рахимову, часто ли доставалось? Прилетало немало (смеётся). Но всё по делу», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 29 августа, прошёл матч 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Рубином» и «Уралом». Казанский клуб одержал победу со счётом 2:1, а для Бакаева этот матч стал первым за команду с начала 2023 года.
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